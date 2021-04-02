Киберполиция разоблачила аферу с SIM-картами на 10 млн гривен

Киберполиция разоблачила преступную группировку, которая обманула граждан на 10 миллионов гривен по схеме перевыпуска SIM-карт

В распоряжении фигурантов были базы данных клиентов мобильных операторов и банков. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.

Трое мужчин в возрасте 32-36 лет покупали на форумах в даркнете базы данных клиентов операторов и банков. Эти данные позволяли фигурантам осуществлять перевыпуск SIM-карт и получить доступ к онлайн-банкингу пострадавших.

Деньги граждан злоумышленники выводили на счета подставных лиц. Персональные данные фигуранты также использовали для оформления онлайн-кредитов.

Таким образом мошенники обманули более двухсот граждан. По предварительным подсчетам, сумма убытков может достигать 10 миллионов гривен.

Правоохранители провели 21 обыск по месту жительства фигурантов в Днепропетровской, Полтавской областях и в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карточек Украинских. Также эксперты объяснили, как защитить себя от мошенников.