Картой єПідтримка от Альфа-Банка Украина теперь можно оплатить коммуналку: как это сделать

С 14 февраля 2022 года клиенты Альфа-Банка Украина от 60 лет смогут оплатить коммунальные услуги средствами с карты єПідтримка. Также для всех клиентов добавляется еще одна категория, на которую можно потратить 1000 гривен от государства, а именно – подписка на периодические печатные издания в "Укрпочте", МСС код – 9402.

Альфа-Банк Украина в числе первых предложил оформить карту єПідтримка в декабре 2021 года. С момента запуска карту оформило более 310 тыс клиентов. Большинство из них – около 98% пользуются цифровой картой, которую можно оформить в Sense SuperApp всего за несколько минут.

Клиенты банка уже потратили 110 миллионов гривен на приобретение товаров в рамках выбранных государством категорий. Так, более 31% из этих средств потрачено на книги, 23% на кино, на билеты в театр, спорт и ж/д билеты – по 11%, лекарства – 10%, концерты и туристические услуги – менее 3%.

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Напомним, что получить 1000 грн по программе єПідтримка в Альфа-Банке можно как на цифровую, так и пластиковую карту.

Для оформления цифровой карты клиенту необходимо:

1. Скачать/обновить цифровой банк Sense SuperApp.

2. В разделе "Продукты" необходимо выбрать и оформить карту єПідтримка.

3. После оформления карты в Sense для получения денег необходимо подать заявку и выбрать счет карты в приложении Дія.

Оформить пластиковую карту можно в отделениях Альфа-Банка. Карты выдаются новым клиентам, которым недоступно оформление цифровой карты.