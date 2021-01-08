"Карантинные" 8 тысяч гривен от государства получили полмиллиона украинцев

В Украине около полумиллиона человек получили от государства одноразовую материальную помощь в размере 8 тысяч гривен. Соответствующие выплаты являются частичной компенсацией потерь, вызванных карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса.

Всего перечислено 3,64 млрд гривен. Завершение выплат для всех состоится в ближайшие дни. Об этом сообщает Офис президента.

Глава государства Владимир Зеленский остался доволен тем, как быстро правительству удалось осуществить выплату частичной компенсации.

"Прежде всего мы сохранили немало рабочих мест благодаря нашим экономическим инициативам. Мы работаем для людей. Украинцы видят, что государство заботится в трудную минуту, так легче пережить любые ограничения", – отметил президент.

"Во-вторых, важно, что наработаны цифровые инструменты, когда не надо стоять в очередях, нет скоплений, когда уничтожена бюрократическая волокита, а люди в несколько кликов могут получить выплаты. Это также уменьшает коррупционные риски, ведь нет общения чиновника и человека. Это яркий пример того, какой будет цифровая Украины", – резюмировал Зеленский.

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