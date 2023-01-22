Как украинцам получить новые бесплатные LED-лампы и где действует программа

Украинцы могут получить бесплатные LED-лампочек, сейчас на этапе бета-теста услуга доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове. При этом в конце января программа расширится по всей стране.

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Как получить бесплатные LED-лампы и как произвести обмен старых ламп на новые – расскажет OBOZREVATEL.

Как украинцам получить LED-лампочки?

Пройти регистрацию в режиме бета-теста можно по ссылке. Присоединиться к тестированию услуги "Обмен лампочек" могут граждане Украины, которые:

достигли 18 лет;

имеют верифицированный РНОКПП;

раньше не получали лампочки на "Укрпочте".

После оформления заявки LED-лампы нужно будет убрать в отделении "Укрпочты". Вместо 5 новых нужно будет отдать 5 старых обычных лампочек.

По словам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского, прийти можно будет только один раз и обменять все лампы сразу. То есть нельзя приносить по одной лампочке пять раз.

Попытаться обменять лампы можно и без предварительной регистрации. Однако в таком случае наличие нужного количества "ледков" на почте никто не сможет гарантировать.

"Благодаря заявлению в Действии вы будете точно знать, что светодиодные лампы есть в наличии в отделении "Укрпочты", и гарантированно сможете получить свои 5 LED-ламп. На первом этапе будут доступны 15 млн ламп для обмена, которые будут поступать постепенно в течение нескольких недель", – объяснил OBOZREVATEL руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады сделали первый шаг к внедрению Е-акцизов для алкогольных и табачных изделий. Предполагается появление электронной марки акцизного налога с уникальным QR-кодом. А у украинцев появится возможность проверить через Действие оригинальность алкоголя и табака.

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