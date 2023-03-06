Как украинским ВПЛ подтвердить свой рабочий стаж, если трудовая книжка осталась в оккупации

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут подтвердить свой рабочий стаж даже в случае отсутствия трудовой книжки. Это можно сделать буквально в несколько кликов и не выходя из дома.

Видео дня

Об этом рассказывается на правительственном портале. Так, подтвердить стаж можно с помощью портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или мобильного приложения, доступного для Android и IOS.

Что нужно делать?

Необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи или BankID. Далее нужно перейти в меню "Коммуникации по ПФУ" и выбрать окно "Запрос на получение электронных документов". Из представленных типов обращения выбрать "Извлечение из ЭТК", заполнить все дополнительные поля, а затем подписать и направить свое обращение.

Как отмечается, ознакомиться с информацией о периодах работы и загрузить ее на устройство можно будет сразу же в разделе "Мои обращения".

Как ВПЛ получить жилищную субсидию?

Для этого переселенцев следует обратиться в один из нижеперечисленных органов:

центр предоставления админуслуг;

уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

сервисный центр Пенсионного фонда.

В режиме онлайн это можно сделать с помощью:

портала Дія;

веб-портала Пенсионного фонда Украины;

мобильного приложения ПФУ.

Какие документы нужны для этого и от чего зависит размер субсидии – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, украинцы, имеющие долги за коммуналку, могут получить субсидию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!