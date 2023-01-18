Как ВПЛ в Украине оформить жилищную субсидию, куда обращаться и какие документы нужны

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг как в приложении Дія, так и обратившись в специализированные госорганы. Субсидия предоставляется по месту фактического проживания лица, но заключение договора аренды жилья не требуется.

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При этом состав семьи отмечается в декларации. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Куда следует обращаться переселенцам?

в центры предоставления админуслуг;

к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Также жилищную субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов. Речь идет о:

портал Дія;

веб-портал Пенсионного фонда Украины;

мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (доступно для Android и IOS).

Какие документы должны иметь ВПЛ для получения субсидии?

Заявление о назначении субсидии (по установленной форме); право на доходы и расходы (по установленной форме); данные о жильцах семьи; паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). справка, подтверждающая статус внутриперемещенного лица.

От чего зависит размер субсидии и как проверить назначили ли?

Размер помощи переселенцам зависит от цены на ЖКУ, которыми пользуется семья, а также уровня ее доходов. Но пособие на проживание не учитывается в совокупный доход при назначении жилищной субсидии.

ВПЛ могут узнать, назначили ли субсидию и ее размер. Это можно сделать онлайн, воспользовавшись порталом subsidii.ioc.gov.ua. Поиск информации производится по адресу проживания семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в период 2022 года на социальные выплаты из государственного бюджета направили 415,7 млрд грн. В частности, в декабре было выделено почти 40 млрд грн.

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