Как ВПЛ в Украине оформить жилищную субсидию, куда обращаться и какие документы нужны
Внутри перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг как в приложении Дія, так и обратившись в специализированные госорганы. Субсидия предоставляется по месту фактического проживания лица, но заключение договора аренды жилья не требуется.
При этом состав семьи отмечается в декларации. Об этом сообщается на Правительственном портале.
Куда следует обращаться переселенцам?
- в центры предоставления админуслуг;
- к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;
- в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Также жилищную субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов. Речь идет о:
- портал Дія;
- веб-портал Пенсионного фонда Украины;
- мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (доступно для Android и IOS).
Какие документы должны иметь ВПЛ для получения субсидии?
- Заявление о назначении субсидии (по установленной форме);
- право на доходы и расходы (по установленной форме);
- данные о жильцах семьи;
- паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
- справка, подтверждающая статус внутриперемещенного лица.
От чего зависит размер субсидии и как проверить назначили ли?
Размер помощи переселенцам зависит от цены на ЖКУ, которыми пользуется семья, а также уровня ее доходов. Но пособие на проживание не учитывается в совокупный доход при назначении жилищной субсидии.
ВПЛ могут узнать, назначили ли субсидию и ее размер. Это можно сделать онлайн, воспользовавшись порталом subsidii.ioc.gov.ua. Поиск информации производится по адресу проживания семьи.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в период 2022 года на социальные выплаты из государственного бюджета направили 415,7 млрд грн. В частности, в декабре было выделено почти 40 млрд грн.
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