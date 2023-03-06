Украинцы, имеющие долги за коммуналку, могут получить субсидию: что нужно делать

Украинцы, у которых есть задолженность за коммунальные услуги, могут получить субсидию. Для этого нужно заключить договор о реструктуризации долга.

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Об этом рассказали в КГГА (Киевской городской государственной администрации). Реструктуризацию можно заключить через "Центр коммунального сервиса".

Например, именно жители Киева, которые задолжали за поставку тепла и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, содержание дома, сооружений и придомовых территорий, или вывоз бытовых отходов, могут заключить договор в любом сервисном центре.

Какие нужны документы?

паспорт гражданина (или ID-карту и выписку из Единого государственного демографического реестра);

карточка налогоплательщика PHOKПП (не предоставляется гражданами, у которых есть ID-карта);

документ, подтверждающий право собственности жилым помещением или квартирой и выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;

доверенность представителя и его паспорт (в случае если договор будет заключать представитель собственника).

При этом украинцы, у которых есть задолженность по коммуналке, могут заключить договор о реструктуризации не выходя из дома. Это можно сделать онлайн – через Telegram или Facebook.

В КГГА отмечают, что перед подписанием договора будет проведена актуализация, сверка суммы долга, платежа, показания счетчиков и сделана корректировка, а также согласован период рассрочки и размер обязательного платежа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как не потерять субсидию из-за ошибки в декларации. Детали – в материале.

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