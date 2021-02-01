Как изменится курс доллара в Украине: аналитик дал прогноз на неделю

Курс доллара в Украине в ближайшую неделю может торговаться в банках на уровне 28,1/28,3 грн/$.

"Мы ожидаем сохранения текущей динамики курса доллара к гривне на межбанке при сохранении курсов на наличном рынке", – заявил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко в комментарии OBOZREVATEL.

В то же время на межбанковском валютном рынке американская валюта, согласно прогнозу, может торговаться вблизи отметки 28,1 грн/$.

Аналитик добавил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно. Общие колебания нацвалюты снизились до 10 копеек за неделю, что является минимумом за последние 6 месяцев.

Напомним, Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в понедельник, 1 февраля, на отметке 28,13 грн/$. За выходные американская валюта подешевела на 6 копеек.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 34,15 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 5 копеек.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине до 7 февраля 2021-го курс доллара имеет шансы как на укрепление до психологически важной отметки в 28 грн/$, так и на дальнейший рост до 28,3 грн/$. Одним из главных факторов остается сотрудничество с МВФ, которое все еще под вопросом.