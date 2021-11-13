Кабмин уволил главу 'Гарпока' из-за отказа остановить выплату 'зеленых' долгов

Кабинет министров уволил руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца из-за его отказа остановить выплату долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом говорится в заявлении "Гарпока".

"Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу, 13 ноября, чтобы уволить меня с должности директора ГП "Гарантированный покупатель". Это исключительно политическое решение. Я буду обжаловать его в законном порядке и отстаивать свою деловую репутацию, профессиональную честь и достоинство", – заявил Петриковец.

Он убежден, что причиной его увольнения стал отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства по расчетам перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников".

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"Госпредприятие в соответствии с законом направило 19,3 млрд гривен средств от НЭК "Укрэнерго" на погашение задолженности перед производителями. Так требует закон и никакие попытки политического давления, телефонные звонки и угрозы не заставят государственное предприятие отступить от норм закона и использовать эти средства как вздумается политикам", – говорится в сообщении компании.

По информации межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда", после увольнения Петриковца, Кабмин через подконтрольный ему Ощадбанк заблокировал расчеты с "зелеными" инвесторами.

Напомним, "Укрэнерго" привлекло 825 млн долларов целевых еврооблигаций для расчета с "зелеными" инвесторами. Эти средства были в соответствии с законом перечислены "Гарантированному покупателю", который должен выплатить долги перед инвесторами.