Кабмин повысил тариф на электроэнергию: сколько будем платить. Документ

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник, 28 декабря, принял постановление, которое продлевает действие ПСО (спецобязательств) по продаже электрической энергии населению. При этом льготную цену на первые 100 кВт час в размере 90 коп. за каждый киловатт отменили. С нового года действует единый тариф – 1,68 грн.

Трансляция проходила на YouTube странице Кабмина. Таким образом правительство предотвратило повышению цены на ток в 2,5 раза. Это должно произойти, если бы украинцы стали покупать электроэнергию на рынке по ценам как для бытовых потребителей.

Как сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко срок действия действующего ПСО истекал 1 января 2021 года. Таким образом цена на электроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться на рыночных условиях, что привело бы к резкому – более чем в 2,5 раза росту цены на электроэнергию.

Доработанный проект постановления принятого правительством предусматривает, что срок действия ПСО продлили до 31 марта 2021 года.

Что такое ПСО

Схема ПСО предполагает, что поставщик будет продавать электроэнергию для населения по цене не выше 1,04 грн/кВт час. Такая средняя цена электроэнергии для населения. То есть, механизм ПСО не дает возможность повышать для народа цену электроэнергии.

С марта 2017 года в Украине действует двухставочный тариф на электроэнергию для населения: до 100 кВт час в месяц – 0,9 грн/кВт час, более – 1,68 грн/кВт час (с НДС). В результате чего средневзвешенная цена на электроэнергию для населения примерно втрое ниже, чем для промышленности, и уже даже ниже стоимости доставки.

"Энергоатом" ранее заявлял о несогласии со сценарием изменения ПСО, который предусматривает повысить цену продажи э/э "ГарПок" с 1 только до 15 коп./КВт час.

В конце ноября Юрий Бойко, который был тогда и. о. министра энергетики, анонсировал принятие правительством в ближайшие дни сбалансированного решения о пересмотре тарифа для бытовых потребителей. Однако 21 декабря Минэнерго в статусе. о. возглавил экс-исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал принятие решения по ПСО.

"Урегулирование баланса на рынке э/э – это одно из первых задач, которую получил новый и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Минэнерго сейчас активно работает с НКРЭКУ, проводит расчеты по ПСО на рынке э/э, рассматривает разные модели", – заявил он.