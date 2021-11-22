Кабмин нарушил закон при распределении средств ЕС для выплаты "зеленых" долгов, – Фурса
Кабмин нарушил верховенство права при непропорциональном распределении европейских средств для выплаты долгов инвесторам в возобновляемую энергетику, заявил в эфире канала "Украина 24" экономист Сергей Фурса.
"Последние две недели очень испуганы были иностранные инвесторы именно из-за этой информации. И почти все разговоры шли именно вокруг этой информации. Это очень негативный сигнал для любого инвестора", - сказал Фурса.
По его словам, долги должны выплачиваться, но в ситуации, созданной Кабмином, этот процесс полностью нарушен и доверия к правительству нет.
"Почему это очень негативно вообще для инвестиционного климата страны? Потому что когда инвестор приходит, он требует одного – верховенства права, то есть правила игры. А когда государство просто в определенный момент времени решает, что оно не любит кого-то конкретного и может позволить себе не платить ему, то в следующий раз государство может не любить кого-то другого и также давить на него. А поскольку это не может быть прогнозируемым, это просто разрушает бизнес-среду", - сказал Фурса.
Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.