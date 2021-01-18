Из-за решения ЕСПЧ по Крыму может пострадать 'Газпром', – Юрчишин

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по оккупации Крыма Россией позволит существенно расширить санкционное давление на страну-агрессора. В частности, даст возможность ареста активов "Газпрома".

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. "То, что арестуют какие-то активы "Газпрома" по иску Украины из-за того, что Россия отказалась платить за использование имущества, которое находилось в Крыму, вполне реалистично", – заявил он.

Нардеп отметил, что "огромное достижение" решения ЕСПЧ заключается в том, что "зафиксировано то, что контроль Крыма Россией, то есть его оккупация, состоялась еще до псевдореферендума, поэтому любые нарушения прав человека с того момента являются ответственностью России".

По мнению Юрчишина, окончательное решение ЕСПЧ, которое будет принято позже, откроет новые возможности юридически побеждать страну-агрессора как на уровне отдельных случаев нарушения прав человека, так и на уровне нарушения прав Украины как государства.

"Мы знаем много крымских татар, украинских активистов, которые подверглись преследованиям, которые были задержаны, некоторые получили тюремное заключение. Это дает возможность добиться дел на персональном уровне", – отметил нардеп.

"На глобальном уровне отныне Украина, подав иск и в других судах, в том числе и в отношении имущества, которое Россия забрала силой на территории Крыма, по претензиям на миллиарды долларов экономических потерь, так же может отталкиваться от этой даты", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против Российской Федерации о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Суд признал, что РФ осуществляла фактический контроль Крыма с 27 февраля 2014 года. Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин оценил решение как победу Украины.