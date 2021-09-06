Из-за падения мировых цен на сырье может обвалиться курс гривны – СМИ

После достижения в июле пиковых значений – более $210 за тонну – мировые цены на железную руду резко пошли вниз, и продолжают активно снижаться. По состоянию на начало сентября котировки руды с содержанием железа 62% снизились на треть, до $145 за тонну. Это грозит Украине потерей валютной выручки, а значит – падением курса гривны.

Об этом говорится в материале "Цены пошли вниз. Что происходит с украинским экспортом" на сайте Бизнес.Цензор.

"В целом в первой половине 2021 года украинские предприятия получили от экспорта железной руды и стали – $10,7 млрд. В денежном выражении это – 36% всего украинского экспорта. Таким образом, высокие цены на руду и сталь положительно влияли на курс гривны в первой половине года. Однако снижение мировых цен приведет к снижению объемов поступления валютной выручки в Украину во второй половине года. Соответственно – к увеличению давления на курс из-за уменьшения предложения доллара на межбанковском валютном рынке", – пишет издание.

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Как сказано в материале, падение мировых цен на железную руду вызвано уменьшением спроса в Китае в связи с сокращением производства. Так, правительство даже разослало китайским металлургам письма с требованием сократить объемы производства стали до показателей 2020 года. Следовательно, начали падать цены на сталь. А поскольку Китай крупнейший в мире потребитель железного сырья и производитель стали, то падение цен в этом регионе спровоцировало аналогичное движение по всему миру.

"Мировой рынок стали охлаждается, цены будут снижаться до конца 2021-го и в 2022 году, поскольку спрос на сталь в Китае со стороны строительной отрасли ослабляется", – цитирует издание аналитиков Fitch Solutions.

Ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что период высоких цен на руду и продукцию металлургов заканчивается, а значит, скоро отечественным предприятиям ГМК будет сложно конкурировать на мировых рынках.

В свою очередь президент АП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что мировые цены на руду падают, и в такой ситуации украинская власть должна оказать поддержку предприятиям ГМК, а не усиливать на них налоговое давление, что предлагается законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс (№ 5600).