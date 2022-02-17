Из-за Нацагентства по аккредитации украинские предприятия вынуждены нарушать закон, – Цыганок

Из-за бездействия Национального агентства по аккредитации украинские предприятия не могут вовремя подать отчеты о выбросах парниковых газов, как того требует украинское законодательство. Поэтому сроки подачи отчетности должны быть продлены, а НААУ – ускорит свою работу. Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

"Закон о мониторинге и отчетности вариификации вступил в действие с 2021 года. По этому закону все предприятия до 31 марта этого года должны подать в Минокружение отчеты о выбросах парниковых газов. Эти отчеты должны быть утверждены варификаторами, аккредитованными Национальным агентством по аккредитации", – объяснила Цыганок.

Под действие закона, по ее словам, попадают более тысячи учреждений. Однако НААУ, которое подчиняется Министерству экономики, аккредитовало только три юридических лица, чего, конечно, недостаточно для выполнения закона. И теперь, из-за бездействия агентства, украинские предприятия попали под удар.

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"Мы понимаем, что чисто технически предприятия будут оштрафованы за неисполнение действующего закона. Но ведь предприятия в этом контексте не виноваты - потому что где-то произошел сбой в коммуникации между ответственными органами", – объясняет эксперт.

Единственный выход из сложившейся ситуации эксперт видит в переносе сроков. Также необходимо провести расширенное заседание, к которому привлечь все причастные органы власти (Минокружение, Комитет по изменению климата, Минэкономики, операторов установок) – с тем, чтобы совместно разработать выход из ситуации.

"Чтобы не потерять первый отчетный год, мы предлагаем просто сдвинуть сроки. И, скажем, узаконить дату не 31 марта, а, скажем, 31 июля. Эта дата обоснована, и мы уже сейчас обращаемся в Минокружение, в НАУ, чтобы эти сроки были передвинуты и предприятия не были наказаны. Они выходят без вины виновными", – резюмировала президент ПАЭУ.

Напомним, с 1 января 2021 года начал действовать Закон "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов". Система мониторинга внедряется Минсреды при поддержке Всемирного банка, и предназначена для получения качественной информации о выбросах промышленных предприятий.