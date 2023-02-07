Из-за действий НКРЭКУ 'зеленая' энергетика Украины на грани банкротства, – Семенишин

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг своими решениями сознательно ведет отрасль зеленой энергетики к банкротству, несмотря на то, что эта отрасль является приоритетной для энергетического восстановления Украины, считает директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин.

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По его словам, по результатам 2022 года уровень расчетов перед производителями электроэнергии по ВИЭ составил чуть более 50%, в денежном эквиваленте – это 12,4 млрд грн.

"Такие большие долги – это в первую очередь следствие утверждения дефицитного тарифа на передачу в предыдущие годы, о чем постоянно говорили участники рынка возобновляемой энергетики, однако это часто игнорировалось со стороны НКРЭКУ", - заявил Семенишин.

Он подчеркнул, что ошибки не учтены и сейчас закладываются новые условия для ухудшения ситуации. Например, НКРЭКУ два квартала с начала войны не пересматривала утвержденный размер "зеленого тарифа" в соответствии с актуальным курсом валюты, в нарушение норм законодательства.

"В таких условиях может начаться волна банкротств предприятий возобновляемой энергетики, если не удастся быстро достичь взаимопонимания с банками", – отметил директор АСЕУ.

Он также добавил, что в сентябре 2022 года НЭК "Укрэнерго" брало на себя обязательство перед производителями ВИЭ выплатить долги за ограничения, однако до сих пор около 3 млрд грн долгов уплачено не было.

"Жизнь производителей электроэнергии по ВИЭ существенно усложняется. И это в то время, когда мы и так теряем мощности объектов традиционной генерации из-за оккупации и разрушения… Зато ответственные государственные органы недальновидно пытаются "утопить" сектор ВИЭ, сохраняя искусственный кризис неплатежей на рынке" электроэнергии", - сказал Семенишин.

Как сообщалось, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году. Самый низкий уровень расчетов сформировался в марте-июле 2022 г. и находился в промежутке 20-32%. Чуть более высокий уровень выплат был в августе (46,4%), сентябре (65,3%) и октябре (73%). Только в январе, феврале, ноябре и декабре уровень выплат превысил 90%.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать хабом "зеленой" энергетики для Евросоюза.