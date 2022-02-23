Инвестиции в добычу украинского газа упадут в случае увеличения ренты – UBTA

Увеличение ренты на добычу газа приведет к кардинальному сокращению инвестиций в газодобывающую отрасль и к снижению налоговых поступлений в бюджет.

Об этом говорится в письме Ukrainian Business & Trade Association к главе Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку.

"Текущее предложение по повышению уровня налоговой нагрузки может привести к сокращению добычи украинского газа, к кардинальному уменьшению инвестиций в добычу, а также к уменьшению налоговых поступлений в бюджет", - говорится в нем.

Отмечается, что при предлагаемых системах налогообложения в новые скважины, особенно для тяжелых и глубоких запасов, добыча может стать нерентабельной.

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"А именно в разработке таких запасов есть перспективы добычи газа в Украине, потому что около 65% потенциальных запасов газа находятся на большой глубине", - подчеркнули в UBTA.

В Ассоциации подчеркнули, что увеличение ренты может привести к увеличению дефицита газа, из-за чего его придется импортировать по рыночным ценам, что приведет к росту субсидий и увеличению нагрузки на бюджет.

Также это негативно скажется на энергетической безопасности Украины и даст России дополнительный инструмент энергетического давления на страну.

Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.