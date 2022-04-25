Интеграция в европейскую энергосистему дает возможность привлекать дополнительные инвестиции в Украину, – ДТЭК

После синхронизации с ENTSO-E Украина стала частью европейской энергосистемы, позволяющей перейти к интеграции рынков. Это в свою очередь позволит Украине свободно торговать энергоресурсами с Европой и привлекать значительные инвестиции в украинскую энергетику.

Об этом заявили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Украина уже стала частью европейской энергосистемы - это единственная система от Португалии и Испании до Донецкой и Луганской областей. Мы полностью интегрированы в европейскую систему, а это позволяет перейти к интеграции рынков. Украина сможет вместе с европейцами свободно торговать энергоресурсами, что будет стимулировать конкуренцию и поможет привлекать инвестиции. Я уверен, что после победы Украины, благодаря интеграции в европейский рынок, мы должны увидеть значительные инвестиции в украинскую энергетику", – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время прессбрифинга во львовском медиацентре 22 апреля.

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Наибольший потенциал привлечения инвестиций имеет украинский сектор возобновляемой энергетики. На сегодняшний день установленная мощность солнечных и ветроэлектростанций в Украине составляет около 8,9 ГВт, из которых 1 ГВт – предприятия ДТЭК.

Потенциально сектор ВДЭ можно увеличить до 20 ГВт установленной мощности. Увеличение инвестиций в сектор возобновляемой энергетики позволит Украине производить дополнительные объемы электроэнергии, которую можно направить на экспорт в Европу, взамен российским энергоресурсам.

"Европейцам на фоне уменьшения зависимости от российской нефти, газа и угля нужна дополнительная энергия, и она должна быть чистой, и мы как Украина можем это обеспечить", - подчеркнул Сахарук.