Импорт тока с РФ и Беларуси привел к миллиардному долгу перед шахтерами, – Гриб

Украина потратила на импорт электроэнергии из России и Беларуси 1 млрд грн. Это привело к возникновению миллиардного долга по заработной плате перед шахтерами госшахт.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб в эфире "Украина 24".

"1 млрд грн уже ушел из энергосистемы Украины в бюджеты Беларуси и России. Сегодня мы рассматривали вопрос шахтеров, угольной отрасли. Люди не получают заработную плату, задолженность уже перед шахтерами государственными шахтами составляет более 1 млрд грн. Это люди не получают заработные платы", - отметила Гриб.

Нардеп подчеркнула, что парламент планирует рассмотреть запрет на импорт тока из России и Беларуси только после 18 мая, что может привести к оттоку из энергосистемы миллионов гривен.

"И еще не понятно сколько уйдет. Возможно не миллиард, немножко меньше, но мы понимаем насколько те средства сейчас необходимы нашей энергетической системе", - добавила Гриб.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, затраты на импорт превысили 900 млн грн.

18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал в.о. министра энергетики Юрий Витренко.

9 апреля комитет Верховной рады по вопросам энергетики одобрил поправку о запрете импорта тока из России и Беларуси.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.