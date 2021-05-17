Импорт тока из России вновь восстановлен, – Буймистер

Украина с 17 мая вновь возобновила прямые закупки тока из Российской Федерации несмотря на принятие закона о запрете импорта и балансовые ограничения украинских электростанций.

Об этом сообщила народный депутат ("Слуга народа") Людмила Буймистер.

"Сегодня Украина снова начала прямые закупки тока из страны-агрессора. Очередные 100 МВт заставят украинских производителей снижать производство", - сообщила нардеп на своей странице в Facebook.

Она отметила, что по состоянию на утро понедельника, производство тока на украинских АЭС ограничено на 720 МВт.

"Только с начала мая украинские атомные электростанции через искусственные ограничения недовыработали 136 млн кВт часов – это более 200 млн грн убытков для государственной компании" Энергоатом ", - отметила Буймистер.

По ее словам, тепловые электростанции вообще вынуждены работать только одним блоком, что нарушает требования к безопасной эксплуатации.

"Эти убытки – это прямая ответственность действующего состава НКРЭКУ, который, несмотря на решение парламента и президента не спешит останавливать российско-белорусский импорт", - отметила нардеп от "Слуги народа".

Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов в 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импортпа тока из России и Белоуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечений. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмыгаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЭКУ, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.