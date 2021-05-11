Импорт тока из России противоречит планам Украины просить план действий по членству в НАТО, – Грищенко

Украина не может просить план действий по вступлению в НАТО и претендовать на присоединение к альянсу и одновременно наращивать закупку электроэнергии в страны-агрессора.

Об этом заявил бывший глава Министерства иностранных дел (2003-2005 и 2010-2012), дипломат Константин Грищенко.

"Это действительно создает странное впечатление. Мы просим ПДЧ, мы просим НАТО, и вместе с тем забираем электроэнергию, котора будто нам не так уж и нужна. То есть, как-то определяться надо", - заявил дипломат в эфире телеканала "Украина24".

Он отметил, что поскольку в Украине и так профицит собственных генерирующих мощностей, ни экономического смысла в поставках из России и Беларуси нет.

"Если у нас есть излишки электроэнергии, которую вырабатывают атомные электростанции в частности, достаточно (мощностей – прим.), что в экономический способ обеспечения энергобезопасности нашего государства, когда мы не разобрались с зеленой энергетикой и имеем теперь проблемы с нашими партнерами в Европе и по меньшей мере имеем иски к Украине ... То уже этого достаточно для того, чтобы разобраться, нужен ли нам вообще импорт электроэнергии из России и Беларуси ", - добавил Грищенко.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов в 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта тока из России и Белоуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечений.