Им нет места в доме демократии: российским дипломатам запретили входить в здания Европарламента

Российским и беларуским дипломатам и чиновникам теперь запрещено входить в резиденции Европарламента в Брюсселе и Страсбурге. Такое решение приняли из-за нападения России на Украину.

Об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола. По ее словам, доступ в здания запрещен дипломатам и сотрудникам правительств России и Беларуси.

"С сегодняшнего дня (18 марта. – Ред.) дипломатическим и государственным служащим России и Беларуси запрещен вход в помещения Европейского парламента. В доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок", – отметила Метсола.

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Ранее Метсола призвала Евросоюз ввести самые строгие санкции против России. Она отметила, что новые санкции должны быть "срочными и строгими, никто не должен укрыться от них".

Также OBOZREVATEL сообщал, что ЕС профинансирует закупку и доставку оружия для Украины. Уже сегодня, 18 марта, Киев получил 300 млн евро.

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