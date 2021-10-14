Идея экспроприации газа у частных владельцев напоминает практики большевиков, – Гончаренко

Правительство полностью провалило подготовку к отопительному сезону и сейчас хочет, как во времена советской власти, экспроприировать газ у частного бизнеса.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Слуги дальше строят Украинскую ССР для своего Брежнева-Зежнева. Власть провалила подготовку к отопительному сезону и хочет спастись за чужой счет, уничтожить рынок ручным контролем. И это в то время, когда первые холода уже пришли. Какое-то газовое раскулачивание, а не помощь", – прокомментировал Гончаренко заявление главы фракции "Слуг народа" в Верховной Раде о намерении ограничить право бизнеса покупать-продавать газ.

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Гончаренко отметил, что экспроприация газа у частных владельцев приведет к катастрофическим последствиям для экономики.

"Какие здесь инвестиции и няни, если никто в мире не даст денег коммунистам? А нам без средств не за что добывать собственный газ. Добавьте сюда иски иностранных компаний ценой в миллиарды – Украина окажется в шаге от дефолта, инвесторы уйдут, а мы останемся у разбитого корыта со слугами", – добавил Гончаренко.

Накануне лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею власти запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.