ICC Ukraine призвал Укрэнерго оптимизировать расходы и снизить тариф на передачу: открытое письмо

Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт * ч, инициированное НЭК Укрэнерго, приведет к кризисным последствиям, ведь будет стоить промышленности более чем 25 миллиардов гривен дополнительных расходов ежегодно. В то же время НЭК Укрэнерго имеет потенциал для оптимизации расходов, который позволит даже снизить тариф.

Об этом говорится в письме Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) к главе правления "НЭК Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому и главе НКРЭКП Валерию Тарасюку. Как сказано в письме, необоснованный рост тарифа серьезно ударит по конкурентоспособности украинской экономики, которая и без того находится в состоянии глубокой рецессии.

38% украинских предпринимателей понадобится не менее года, чтобы выйти на докарантинные темпы развития, 25% – не менее 2-х лет, 19% – около 6 месяцев, и только у 3% темп развития бизнеса не изменился.

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"Рост тарифа в таких условиях заставит украинские предприятия платить дополнительные 25 млрд грн. Это приведет к волне банкротств, спаду потребления электроэнергии и, наконец, к сокращению выручки Укрэнерго. Результатом роста тарифа будет падение объемов экспорта и валютной выручки, что приведет к девальвации гривны, ведь экспортоориентированные области являются крупнейшими потребителями электроэнергии", – объясняется в письме.

В ICC Ukraine отмечают: в условиях кризисных явлений в экономике, когда транспортная инфраструктура нуждается в дополнительных средствах для обновления любой рост тарифа на передачу электроэнергии приведет к негативным последствиям, ведь расходы отрасли вырастут на 1,2 млрд грн в год. Кроме этого, повышение тарифа будет стимулировать сокращение спроса на электроэнергию, что приведет к уменьшению поступлений оператора системы передачи, и последующей необходимости повышения тарифа.

В то же время, убеждены в ICC Ukraine, НЭК "Укрэнерго" имеет существенный резерв для оптимизации расходов, который позволит снизить тариф на передачу электроэнергии.

"Основные части займов, полученных Укрэнерго в 2020-2021 годах не должны включаться в расчет тарифа, ведь это расходы предыдущих периодов. Включать можно только обслуживание процентов. Кроме этого, необходимо прекратить субсидирование тарифов на энергию для населения – тариф для бытовых потребителей должен составлять не менее 2,4 грн/кВт*ч ", – отмечают в ICC Ukraine.

Также в Комитете призвали внести изменения в госбюджет на 2022 год и предусмотреть 11 миллиардов для выполнения НЭК Укрэнерго своих обязательств. Все это позволит перечислить тариф на передачу электроэнергии, и снизить его для всех групп потребителей в 2022 году до уровня 288,02 грн/МВт*ч.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*ч. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое – с 113 грн МВт-час до 293,93 грн за МВт-час.

Ранее заместитель директора Департамента аналитических исследований Федерации работодателей Украины Ольга Кулик заявила, что по подсчетам ФРУ, рост тарифов на передачу будет стоить промышленности 30 млрд грн. По ее словам, в такой ситуации под угрозой окажется само наличие промышленных предприятий в Украине.