IBOXBank вошел в топ-5 финансово здоровых банков Украины по данным Международного центра перспективных исследований

Международный центр перспективных исследований провел очередное исследование финансового здоровья украинских банков. АО "АЙБОКС БАНК" оказался на пятом месте рейтинга среди банков с общими активами от 2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба IBOXBank, ссылаясь на материал издания "Апостроф".

Методология МЦПИ выделяет два критерия оценки банков:

Банки с активами более 2 млрд грн;

Крупные банки с активами более 50 млрд грн.

Исследование подчеркивает, что украинские банки справляются с коронакризисом лучше остальных отраслей и, вероятно, станут главным драйвером выведения экономики из кризиса. Кроме IBOXBank, впервые в рейтинг попали АО "БАНК СИЧ", АО "КИБ", АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК" и АО "РВС БАНК".

"IBOXBank проделал огромную работу по оздоровлению работы банка и увеличению активов в 2020 году и продолжает наращивать темпы развития в 2021-м. Благодарим Международный центр перспективных исследований за внимание к нашей работе и, конечно же, всех клиентов банка – за доверие и лояльность", – заявила заместитель Главы правления IBOXBank Заряна Кивак.

В топ крупных банков вошли: Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, OTPБанк и Альфа-Банк.

Напомним, недавно IBOX Bank опубликовал финансовые результаты 2020 года, а также стал принципальным членом платежных систем Mastercard и Visa. Это позволило банку запустить интернет-эквайринг для бизнеса в ноябре этого года. Достижения стали результатом ребрендинга и новой стратегии развития банка, за которые 28 октября международный финансовый клуб "Банкиръ" признал АО "Айбокс Банк" лучшим транзакционным банком 2020 года, а издание FinClub наградило его как "Сберегательный банк для бизнеса".