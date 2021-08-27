Гусак об аварии грузового поезда: тарифы растут, но качество услуг УЗ ухудшается

УЗ регулярно повышает тарифы, но при этом сервис не улучшается, а железнодорожная инфраструктура находится в критическом состоянии. Об этом заявил гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак.

"При каждом предыдущем увеличении тарифов говорилось о том, что УЗ нужны деньги на инвестиции, рост тарифов позволит эти деньги собрать и наконец-то купить новые локомотивы и отремонтировать путь. Никто этого не делал. А выполнение инвестиционной программы никогда не превышало 70%", – рассказал Гусак.

По его мнению, нынешнее повышение тарифов на грузоперевозки УЗ так же не скажется на улучшении сервиса, а инвестиционная программа вновь не будет выполнена, что чревато ростом аварий на железной дороге. Как следствие бизнес продолжит отказываться от услуг УЗ и переходить на альтернативные виды перевозок.

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"Поскольку тарифы повысили 17 августа, т.е. в преддверии традиционного пикового сезона на УЗ, то мы будем иметь, скорее всего, ситуацию, которая очень хорошо демонстрирует бег по граблям УЗ. То есть одновременно с повышением тарифов произойдет ухудшение качества сервиса. Единственное, чему в этом случае не стоит удивляться, что клиенты будут продолжать бежать с УЗ, потому что повышение цен и одновременное ухудшение качества сервиса – это ситуация из какого-то зазеркалья", – считает Гусак.

Как известно, вчера, 26 августа, под Львовом сошли с рельс и перевернулись 18 грузовых вагонов в составе, который перевозил щебень. Никто не пострадал, но движение поездов в этом районе было затруднено. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, 17 августа "Укрзалізниця" повысила тарифы на грузовые перевозки, хотя планировала сделать это с 1 сентября. В целом, за 5 лет, тарифы на грузоперевозки выросли более чем вдвое.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в "Укрзалізниці" и преодолеть там коррупцию, а не снова повышать тарифы на грузовые перевозки.

В то же время член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзалізниці" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК, из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента "Укрзалізниця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.