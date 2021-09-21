Грузоперевозками УЗ должен заняться Антикризисный штаб, – Каленков

Антикризисный штаб по "Укрзалізниці" должен найти решение не только хронических проблем компании, но и заняться ее реформированием.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя первое заседание Антикризисного штаба по УЗ.

Он напомнил, что в последнее время выросли сроки оборачиваемости вагонов, что негативно сказывается на скорости доставки грузов, и уже привело к росту их себестоимости. Поэтому Антикризисный штаб должен разобраться в этой ситуации - так же, как и в вопросе тарифообразования на услуги УЗ.

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"Увеличение сроков оборачиваемости вагонов уже оказывает влияние отрицательное, повышается, естественно, себестоимость, потому что груз дольше в дороге. И повышаются остатки на складах предприятий, потому что предприятие планировало отгрузки в соответствии с теми графиками доставок, которые были в последние месяцы, в последний год. С начала года как и рассчитывали, что доставка в течении шести дней происходит. Сейчас оборачиваемость вагонов в среднем семь дней. И срок доставки также увеличивается", - объяснил Каленков.

Он также выразил уверенность, что наряду з решением множество тактических вопросов Антикризисный штаб обеспечит прогресс в проведении комплексной реформы УЗ.

"Надо понимать, что, не решив стратегических вопросов УЗ – выделение отдельных вертикалей пассажирки и грузового, решение тарифообразования нормального - вот эти пожары будут накапливаться и будут появляться новые. Хочется, чтобы параллельно шли двумя путями. Первое – решали текущие проблемы, связанные с закупками, с воровством, еще какие-то вещи. Но при этом решали и все вопросы, связанные с реформированием", - подчеркнул Каленков.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что состояние железной дороги критическое, а эксплуатация отдельных участков уже опасна. По его мнению, без реформирования "Укрзалізниці" количество аварий на железной дороге будет расти.

Согласно отчету Временной следственной комиссии по УЗ, созданной ВР, к критическому состоянию УЗ привели две вещи – неэффективное управление и масштабная коррупция. Так, по данным НАБУ, только в 2020 году на преступных схемах компания потеряла минимум 8 млрд грн.