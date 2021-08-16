Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) – шикарный кейс государственной корпорации. Убыточная агрокорпорация на рынке, что создает или большие, или гигантские прибыли.

Через подставные фирмы государственная корпорация экспортирует зерно по цене ниже рынка, наращивает задолженность перед кредиторами из КНР, и обогащает руководство, которое получает свою вакансию, через квоту, в данном случае одной политической силы, не скажу какой – но можно догадаться, той, что громче всех вопит "мы против рынка земли".

Да-да, не против распродажи земли, а против рынка земли. Ну это отдельная тема.

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ГПЗКУ – это кейс, который надо изучать отдельно в школах криминалистики и внимательно следить, чтобы в класс не прокрался хотя бы один трейдер, тем более политический деятель. Оба помешаются, когда им покажут эту бездну, которая называется "закрома".

Итак, 13 августа Нацполиция задержала руководителя ГПЗКУ при попытке бегства из Украины. Андрея Власенко задержали в аэропорту Жуляны. Таким образом он пытался уйти от ответственности. Вместе с ним задержали и его сообщника.

А вы на какие новости ожидали от земледельцев "Батьківщини"?

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