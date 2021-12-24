ГПК: 'слуга народа' Игорь Фрис триумфально отчитался о ремонте, проведенном из-за сомнительного тендера

Народный депутат от Франковщины Игорь Фрис, фракция "Слуга народа", отчитался об обустройстве набережной г. Галича, на котором "распилили" 3,2 млн грн бюджетных средств.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции на своей странице Facebook.

По мнению общественных активистов тендер, который проводился на выполнение ремонтных работ, имел все признаки сговора. Ведь в тендере участвовали две фирмы, принадлежащие отцу и сыну. Фирма отца предлагала провести работы за 2,5 млн грн, но Галицкий горсовет его предложение отклонил, выбрав фирму сына, согласившегося отремонтировать набережную за 3,2 млн грн.

Видео дня

"Мы же написали и в Галицкий горсовет, чтобы те расторгли нечестный договор. Местные чиновники ответили, что мы правы, но договор так и не расторгли. И ясно почему. Потому что работы уже оперативно провели. И мажоритарщик от Галича, "слуга народа" Игорь Фрис уже триумфально об этом отчитался. А то, что тендер оказался обычным семейным распилом, почему-то не рассказал", - говорится в сообщении ЦПК.

Напомним, глава ЦПК Виталий Шабунин в июне заявлял, что поправка нардепа Игоря Фриса №50, которая была принята парламентом, делает невозможным наказание за ложь об имуществе родственников, даже если декларант знает об этом имуществе.

Как известно, Верховная Рада летом приняла закон №4651, вернувший наказание в виде лишения свободы за ложь чиновников в имущественных декларациях, но с поправками, смягчающими ответственность по декларированию имущества родственников или непредставление декларации.