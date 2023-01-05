Государство должно присоединиться к финансированию реформы промвыбросов, – Цыганок

Введение установки автоматизированных систем контроля выбросов (АСУ) – это первоочередная задача для Украины. Однако эта реформа нуждается в четких нормативах, а также участии государства в финансировании. Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

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"Автоматизированная система мониторинга – это первоочередная задача. Однако крайне важно, чтобы эти изменения позволяли соблюдать закон Украины о метрологии, ведь без четких методик измерения контроль состояния окружающей среды будет противоречивым. Поэтому мы обратились в Минокружение и сейчас ждем их разъяснения", - отметила Цыганок.

Она подчеркнула, что очень важно, чтобы в Украине были разработаны стандарты, которые будут устанавливать требования к отбору образцов, анализу соответствующих загрязняющих веществ или измерению параметров процессов.

Система качества контроля выбросов должна опираться на референтные методы измерения для сертификации. Это – сложная система. А у нас часто бывает, что закон принят, а инструментарий совсем не работает. Поэтому должно быть единство технических спецификаций и технических средств должно предусматривать синхронизацию по определенным методикам. , – подчеркнула эксперт.

В то же время, ключевым вопросом во внедрении АСК является финансирование, акцентировала Цыганок. Ведь прежде чем давать обязанность объекту хозяйствования установить такие системы, должна быть четко разработана методика стимулирования и мотивации к трансформации.

"Ключевой вопрос - из каких источников будут финансироваться эти системы мониторинга? За рубежом это было софинансирование – , то есть, в европейских странах государство заинтересовано в том, чтобы нормы не оставались только на бумаге, и частично финансировало окружающие проекты. Поэтому хотелось бы узнать, готова ли наша власть и международное сообщество к софинансированию установления этих систем.Международное сообщество выделяет значительные средства на проекты по охране окружающей среды, но будут ли эти средства вложены в необходимые реформы или снова распылятся по нецелевым проектам, а АСК предприятия обяжут устанавливать за собственные средства? Этого очень бы не хотелось", - подчеркнула Цыганок.

Ранее Федерация работодателей Украины и Европейская бизнес-ассоциация заявили о необходимости отсрочки реформы промышленных выбросов. Так, ЕВА заявила, что законопроект №6004-д по контролю в сфере контроля промышленного загрязнения должен быть доработан, а диалог между бизнесом и властью – продолжен, ведь проект все еще содержит ряд двусмысленностей, в том числе нарушающих европейские нормы. Кроме того, проект не учитывает кризисное состояние промышленности и не предусматривает переходного периода, необходимого украинским компаниям для восстановления.