Государственные ТЭС загружены на 10%, остальные энергоблоки без угля или на ремонте – 'Укрэнерго'

По состоянию на утро 13 ноября 60% мощностей государственных ТЭС компании "Центрэнерго" не работают из-за нехватки угля, свидетельствуют данные диспетчера "Укренерго".

По причине нехватки угля не работает рекордные 14 энергоблоков. Еще шесть находится на разных стадиях ремонта оборудования. Нагрузку несут всего три блока из 23 государственных ТЭС, что составляет 10% их мощности.

На каждой из трех государственных ТЭС работает по одному энегоблоку.

При этом на частных ТЭС из-за нехватки угля не работает всего четыре энергоблока, половина из которых на Луганской ТЭС, которая переведена на экономный режим из-за блокады поставок угля со стороны России (единственный маршрут поставки угля на эту ТЭС проходит по территории РФ).

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Напомним, в начале ноября государственная "Укрэнерго" признала невозможным балансирование энергосистемы Украины без помощи из Беларуси, после того как 2 ноября запросила из Беларуси аварийную помощь. С 6 ноября начался коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси.

Причиной стал простой энергоблоков государственных ТЭС компании "Центрэнерго".

Последние два месяца каждый второй энергоблок "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля.