Государственная "Укрзалізниця" купила еще 20 тыс. т дизтоплива по формуле "Роттердам+$66/т" – СМИ

Государственная компания "Укрзалізниця" приобрела 20 тыс. т дизельного топлива по формуле с привязкой к котировкам нефтепродуктов в порту Роттердам плюс затраты на доставку в Украину.

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на систему ProZorro. Три тендера на 15 тыс. т выиграла компания "Альянс Энерго Трейд", еще один на 5 тыс. т – компания "Торум" ("Трейд Коммодити").

По расчетам издания, фиксированная маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам топлива в порту Роттердама составит у "АЭТ" $58-64,7/т, у "Торум" – $66/т.

Эта "грязная" маржа, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на доставку топлива в Украину, страховку и прочие расходы.

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Издание отмечает, что по формуле "Роттердам+" "Укрзалізниця" в этом году приобрела 95 тыс. т дизтоплива.

Более трети этого объёма – 36 тыс. т – отгрузил Кременчугский НПЗ (Полтавская область), производящий дизтопливо из украинской нефти компании "Укрнафта".

"Укрзалізниця" является крупнейшим потребителем ДТ в Украине. Годовая потребность составляет 300-350 тыс. т.