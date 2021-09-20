Госфинмониторинг и Финансовая разведка Ватикана подписали меморандум: что предусматривает

Государственная служба финансового мониторинга подписала меморандум о взаимопонимании с Управлением по надзору и финансовой информации Ватикана (Подразделение финансовой разведки Святого Престола). Речь идет о сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанным предикатным правонарушениям, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. Меморандум был подписан главами учреждений Игорем Черкасским и Кармело Барбагалло.

Меморандум предусматривает, что стороны будут обмениваться информацией о финансовых операциях, которые могут касаться отмывания доходов, полученных преступным путем, связанных предикатных правонарушений, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

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Он является первым двусторонним документом межведомственного характера между Украиной и Ватиканом с момента обмена нотами о взаимном признании в марте 1992 года, сообщили в пресс-службе.

"По результатам подписания, глава Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский обратил внимание на уникальность события по налаживанию прямых контактов с финансовой разведкой Ватикана, и на то, что до сегодняшнего дня органами власти Украины не было заключено ни одного международного соглашения со Святым Престолом и его институтами. Это в который раз подчеркивает важность вопросов предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в глобальном контексте", – сказано в сообщении.

Сейчас Госфинмониторингом заключено 82 международных договора межведомственного характера по сотрудничеству с подразделениями финансовой разведки иностранных государств.