Госэнергонадзор назвал регионы, в которых самая сложная ситуация в результате ракетных атак РФ

Из-за террористических ракетных атак россии сложнее всего распределять электроэнергию между потребителями в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

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Об этом сообщил глава Государственной инспекции по энергетическому надзору Украины Руслан Слободян в эфире национального телемарафона.

"Самая сложная ситуация в Киевской области, Одесской и Днепропетровщине. Это в значительной степени связано также с состоянием электрических сетей в результате ракетных атак", - сказал он.

Слободян отметил, что в этих областях сложнее распределять электроэнергию между потребителями.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора установила, что облэнерго прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.