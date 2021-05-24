'Голос' вместе с экспертами и бизнесом начал разрабатывать экономическую стратегию страны

Партия "Голос" вместе с экспертной средой и бизнесом начала работать над экономической стратегией для Украины. В политсиле подчеркнули, что страна должна преодолеть последствия коронавирусного кризиса, а затем сосредоточиться на развитии современной технологической экономики.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык. Политик убеждена: если власть не вернется на путь реформ, то очередная смена министров не даст никаких существенных результатов.

"На сегодня ключевая задача власти и всех политических сил в Украине – вернуть страну к нормальной жизни, защитить безопасность, здоровье украинцев, их экономические интересы. Первый этап – преодоление кризиса. Для этого необходима организация непрерывной массовой вакцинации, чего мы ожидаем от нового министра здравоохранения. Страна ждет программу борьбы с растущей безработицей и реальной поддержки бизнеса – это задание Любченко (новый министр экономики Алексей Любченко – ред.), правительство и власть в целом должны системно работать над реформами. Президент и его офис должны сосредоточиться на обороноспособности страны и защите от России", – заявила депутат.

Рудык подчеркнула, что страна должна перейти от выживания к развитию. По ее мнению, Украина должна вернуться на путь системных реформ в экономике, провести судебную реформу, гарантировать защиту прав инвесторов, предпринимателей и работников.

"Это позволит вернуться к экономическому росту. Только системные реформы помогут перейти к развитию и завершить эпохи бедности и выживания. Случайные и популистские решения не помогают что-то реально изменить", – сказала нардеп.

"В мае наша партия начала системную работу по разработке экономической стратегии для Украины вместе с ведущими экспертами в экономике и бизнес-ассоциациями. Мы должны хорошо понимать, что делать с экономикой сегодня, завтра, через пять лет. Наша цель – технологическое и инновационное развитие страны", – рассказала Рудык.

При этом лидер "Голоса" подчеркнула, что уже сейчас страна имеет возможность начать работать над экономическим развитием.

"В первую очередь мы должны оптимизировать налоговую систему, снизить давление на предпринимателей и работников. Уменьшение налогов на труд позволит вывести экономику из тени. Следующие составляющие экономической политики "Голоса" – уменьшения давления бюрократов на бизнес, сокращение количества проверок и разрешительных документов. Этот курс должно быть продолжено. Наконец очень важно восстановить доверие к Украине наших международных партнеров – ЕС, США, МВФ, Всемирного банка. Без этого Украина не получит инвестиций, необходимых для восстановления экономического развития", – резюмировала Кира Рудык.