'Голос Америки': глава ДТЭК Тимченко считает возможным отказ Украины от импорта газа

Украина имеет все возможности самостоятельно обеспечивать себя природным газом собственной добычи. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, его слова цитирует издание "Голос Америки".

"Есть все основания считать, что Украина может стать самодостаточной и по электроэнергии, и по газу, – считает Максим Тимченко, генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК. – Во-первых, проведена рыночная реформа и либерализация рынка. Во-вторых, – успешно идет синхронизация украинской энергосистемы с европейской и, в-третьих, есть успехи в так называемой декарбонизации энергетики. Бизнес активно инвестирует в возобновляемые и зеленые источники энергии: солнечную, биоэнергетику, новое поколение ядерной энергетики, водородные технологии".

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По словам Тимченко, в Украины есть уникальная возможность стать лидером в Восточной Европе по декарбонизации экономики.

Напомним, в 2021 году компания ДТЭК увеличила добычу природного газа до 2 млрд м3, что стало рекордом для частной газодобычи в стране.

ДТЭК инвестировал свыше 10 млрд грн в разработку газовых месторождений и строительство газовой инфраструктуры.