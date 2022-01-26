Глобус Банк и "Интергал-Буд" продлили акцию ипотечного кредитования
Жилье в столице становится доступнее. Глобус Банк и "Интергал-Буд" продолжают совместную акцию ипотечного кредитования до 1 апреля 2022 года.
Согласно акционным условиям:
Процентная ставка – от 0,99% до 15,99%
Срок кредитования – от 1 до 20 лет
Комиссия за предоставление кредита (разовая) – 2,99% от суммы кредита
Личный взнос – от 10%
Реальная процентная ставка (с учетом услуг 3-х лиц) – 14,76% (при оформлении кредита в размере 800 тыс. грн. на срок 20 лет и при первом взносе 20%)
Жилые комплексы, участвующие в акции:
"Академ-Квартал"
"Владимирский"
"Голосеевский"
"Лукьяновский каскад"
"Нивки-Парк"
"Озерный гай Гатное"
"Парковые озера-2"
"Причал 8"
"Сырецкие сады"
"Теремки"
City Hub
INTERGAL CITY
Подробную информацию об условиях кредитования смотрите на сайте Банка.