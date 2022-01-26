Глобус Банк и "Интергал-Буд" продлили акцию ипотечного кредитования

Мария Шевчук
Экономика
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Глобус Банк и 'Интергал-Буд' продлили акцию ипотечного кредитования

Жилье в столице становится доступнее. Глобус Банк и "Интергал-Буд" продолжают совместную акцию ипотечного кредитования до 1 апреля 2022 года.

Согласно акционным условиям:

  • Процентная ставка – от 0,99% до 15,99%

  • Срок кредитования – от 1 до 20 лет

  • Комиссия за предоставление кредита (разовая) – 2,99% от суммы кредита

  • Личный взнос – от 10%

  • Реальная процентная ставка (с учетом услуг 3-х лиц) – 14,76% (при оформлении кредита в размере 800 тыс. грн. на срок 20 лет и при первом взносе 20%)

Жилые комплексы, участвующие в акции:

  • "Академ-Квартал"

  • "Владимирский"

Видео дня

  • "Голосеевский"

  • "Лукьяновский каскад"

  • "Нивки-Парк"

  • "Озерный гай Гатное"

  • "Парковые озера-2"

  • "Причал 8"

  • "Сырецкие сады"

  • "Теремки"

  • City Hub

  • INTERGAL CITY

Подробную информацию об условиях кредитования смотрите на сайте Банка.