Глава ГНС назвал неуплату налогов самым страшным преступлением

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о необходимости ужесточать меры и ответственность за неуплату налогов.

"Надо ставить вопрос о том, чтобы привлекать хотя бы к уголовной ответственности за неуплату налогов. Я бы ужесточал меры и ответственность за неуплату налогов. Потому что это самое страшное преступление. Оно невидимое. Как сейчас коронавирус: мы его не видим, но многие болеют. И это невидимое", – сообщил Любченко в интервью "Гордону".

По его словам, все постоянно патриотично говорят о бюджете, но у многих патриотизм заканчивается, как только приходится платить налоги.

"Я за раскрытие персональных данных. И тогда бы Украина увидела своих героев. Я вообще не понимаю, почему так в стране защищают персональные данные. Все чиновники раскрыты. И это очень правильно. Кстати, когда была история с НАПК, Конституционным Судом – наша команда категорически сказала, что мы даем доступ к своим декларациям, чтобы они по-прежнему были в открытом доступе", – резюмировал Любченко.

Ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).