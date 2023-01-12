Этот год был турбулентным для рынка криптовалют, но не беспрецедентным, если посмотреть на исторические данные. Однако как Binance, так и индустрии цифровых активов в целом есть над чем поразмыслить после краха Celsius, Voyager и FTX. На первый взгляд, может показаться, что для нашей экосистемы 2022 год ознаменовался преимущественно кризисами и провалами: откат цен на криптовалюты от исторических максимумов предыдущего года; ряд крахов крупных игроков, пошатнувших доверие пользователей и регуляторов к индустрии; усиление внимания к криптовалютному пространству со стороны политиков, медиа и общественности.

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Хотя это может выглядеть как угрожающее сочетание нескольких мощных препятствий, наша отрасль все еще находится в зачаточном состоянии, и ее следует определять не по вызовам, с которыми она сталкивается, а по тому, как она им противостоит. В 2022 году и индустрия, и Binance продемонстрировали незаурядную стойкость и настойчивость.

После создания криптовалюты появилась индустрия, которую я часто называю группой "BTC стремится к 0$". Продажа книг, активность в социальных сетях и оплачиваемые выступления спикеров с речами о том, что все пропало, – дело довольно прибыльное. В настоящее время крах FTX стал наиболее резонансной новостью, которую представители этой индустрии пытаются обернуть в свою пользу. Они называют это "моментом Lehman Brothers" и утверждают, что этот последний обвал цены Bitcoin сравним с крахом мыльного пузыря доткомов. Но они упорно игнорируют тот факт, что оба этих события были моментами очищения для соответствующих отраслей, и как интернет-сектор, так и банковский сектор до сих пор работают и процветают.

Принятие и развитие

Одна из ключевых метрик, с помощью которых наша область измеряет свой успех, – уровень принятия. Несмотря на все вызовы в 2022 году, принятие блокчейна не останавливалось, потому что люди и организации по всему миру продолжают присоединяться к отрасли. С точки зрения принятия среди розничных инвесторов, развивающиеся страны лидируют. А всемирно известные бренды, такие как KPMG, JPMorgan, Rakuten, CVSHealth, Tencent, Fidelity, Baidu, Tesla, Cloudfare, PayPal, American Express, Accenture, Christie's, BlackRock, Nasdaq, McDonald's, Google Cloud, Mastercard, Sony и Nike вошли в число многих компаний, которые воспользовались преимуществами внедрения решений на основе блокчейна в этом году. Безусловно, подрыв доверия к криптоиндустрии, который спровоцировал кризис 2022 года, станет определенным препятствием на пути к широкому внедрению криптовалют. Однако сейчас мы видим, что спрос на цифровые активы и интерес к ним остается высоким, и на этом фундаменте отрасль будет продолжать создавать ценные и полезные продукты и услуги. Благодаря упорному труду и сосредоточению на развитии мы восстановим доверие пользователей и станем еще сильнее.

В условиях шума, влияющего на цены токенов, репутацию проектов и состояние инвесторов, мы в Binance фокусируемся на том, что имеет наибольшее значение: развитии и сохранении фокуса на пользователях. Я горжусь тем, что мы остались верны этим основным ценностям во всем, что мы делаем. Мы расширили наш бизнес и увеличили команду: 7,5 тыс. сотрудников Binance – представителей более 100 национальностей – сейчас обслуживают более 120 млн пользователей по всему миру. Мы продолжили возводить мосты между мирами криптовалют и традиционных финансов. Так, мы инвестировали более 500 млн долларов США через Binance Labs в поддержку Web3 и блокчейн-инноваций, а также пожертвовали более 20 млн долларов США через Binance Charity некоммерческим и благотворительным организациям по всему миру. Хотя это невозможно оценить количественно, я чувствую, что мы накопили значительные запасы ценного ресурса: доверия и лояльности невероятного сообщества Binance, за поддержку которого мы очень благодарны.

Комплаенс и прозрачность

Возможно, важнейшим является то, что в 2022 году криптоиндустрия достигла значительных успехов в еще одной сфере, имеющей фундаментальное значение как для массового принятия, так и безопасности пользователей: соответствии нормативным требованиям. Я с гордостью могу сказать, что Binance была и остается в авангарде этого движения. За последние полтора года мы наблюдаем значительный прогресс в создании большей регуляторной определенности для блокчейн-сектора. Как ответственный лидер отрасли Binance продолжит еще теснее сотрудничать с регуляторами и правоохранительными органами по всему миру для популяризации блокчейна и образования в этой сфере.

Для содействия и координации этой работы мы продолжим взаимодействовать с широким кругом представителей отрасли и обсуждать стандарты защиты прав потребителей. Регуляторы, разумеется, настроены гораздо более скептически, и восстановление доверия общественности будет непростой задачей. Однако я убежден, что это краткосрочные вызовы, которые в долгосрочной перспективе принесут пользу блокчейн-пространству. Пока же нам нужен скоординированный толчок для того, чтобы вся отрасль стала более прозрачной, соответствующей нормативным требованиям и безопасной. Вот почему я опубликовал свои шесть принципов, которые, на мой взгляд, должна принять наша отрасль, чтобы защитить пользователей. Отрасль должна быть более открытой к регуляторным политикам, обеспечивающим защиту пользователей, например, предоставляющим централизованным биржам рекомендации относительно требований к депозитарному хранению, маркетингу активов, а также оценке рисков и раскрытию информации.

Получив лицензии и регистрации в 14 юрисдикциях на пяти континентах по состоянию на конец этого года, Binance доказала свою приверженность соблюдению самых высоких регуляторных стандартов. Мы считаем эту работу, а также инициативы относительно прозрачности, такие как раскрытие адресов наших кошельков и обеспечение возможности проверки активов пользователей с помощью таких механизмов, как дерево Меркла, ключевыми для восстановления доверия и приближения к нашей конечной цели – повышению уровня финансовой свободы людей. В следующем году мы продолжим прилагать усилия для обеспечения комплаенса и прозрачности.

Безопасность

Мы в Binance осознаем, что устойчивый рост криптоиндустрии требует партнерства и постоянного диалога с международными правоохранительными органами. Вопреки все еще расхожему мнению о том, что пространство цифровых активов – это средоточие киберпреступности, данные показывают, что в 2021 году лишь 0,15% криптовалютных транзакций были связаны с неким видом незаконной деятельности.

Однако это не означает, что мы должны терять бдительность и не заботиться о нашем сообществе и экосистеме в целом. Мы с готовностью принимаем меры для того, чтобы предотвратить использование нашей платформы злоумышленниками, и лучший способ добиться этого – тесно сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы отслеживать и задерживать киберпреступников. Кроме того, мы регулярно сотрудничаем с частными аналитическими сетевыми компаниями для выявления и закрытия любых аккаунтов, связанных с мошеннической деятельностью.

Для дальнейшего укрепления наших обязательств по борьбе с киберпреступностью, программами-требователями и финансированием терроризма мы увеличили штат сотрудников службы безопасности и комплаенса более чем на 500% и стали первой криптовалютной биржей, присоединившейся к Национальному альянсу по киберкриминалистике и обучению (NCFTA) – некоммерческой организации, деятельность которой направлена на выявление, смягчение и нейтрализацию угроз киберпреступности.

В 2022 году наша команда по вопросам безопасности и расследований ответила на более 47 тыс. запросов правоохранительных органов, а также организовала и приняла участие более чем в 70 семинарах по борьбе с киберпреступностью для международных следователей и борцов с киберпреступностью. В Украине наши подразделения безопасности и расследований сотрудничают с киберполицией и другими правоохранительными органами. Совместными усилиями мы уже разоблачили не одну схему по отмыванию средств.

Недавно наша исследовательская группа обнаружила, что с февраля российским военным группам была направлена криптовалюта на общую сумму более 4 млн долларов. Они собирали эти средства в Telegram и передавали их пророссийским группам для приобретения оружия. Вместе с украинскими правоохранителями мы смогли предотвратить продолжение этой незаконной деятельности.

Что касается будущего

Что бы ни принес 2023 год, мы к этому готовы. У Binance есть звездная команда разноплановых и целенаправленных специалистов, экспертный управленческий аппарат и значимые денежные резервы. В основе нашей деятельности лежит простая бизнес-модель, устойчивая ко внешним потрясениям. Прежде всего мы руководствуемся долгосрочным видением и набором фундаментальных ценностей, которые помогают нам сосредоточиться на развитии, несмотря на любой потенциальный FUD (страх, неуверенность и сомнения). В следующем году мы сосредоточимся на создании инструментов для пользователей, продолжим расширять нашу команду и инвестировать в сильные проекты.

Отрасль, на мой взгляд, будет еще долго преодолевать последствия крушения FTX. Предстоит еще много работы, чтобы показать, что блокчейн-пространство не определяется влиятельными недобросовестными игроками. С точки зрения состояния рынка, каждый медвежий рынок лучше предыдущего, и я ожидаю, что отрасль восстановится относительно быстро. Мы все еще наблюдаем вторичные каскадные эффекты на рынке, но цены на криптовалюту оказались невероятно устойчивыми. Вне зависимости от того, произойдет ли восстановление через месяц или через год, мы однозначно станем экспоненциально более сильной отраслью.

Сейчас очень важно, чтобы экосистема сосредоточилась в первую очередь на защите пользователей, а также на инновациях и развитии для того, чтобы криптовалюта и Web3 коренным образом вошли в повседневную жизнь людей. Я убежден, что инфраструктура и инструменты передачи данных будут продолжать развиваться и совершенствоваться, и что мы увидим, как будет развиваться право собственности на Web3 наряду с увеличением количества некастодиальных и мультичейн-кошельков. Наша индустрия создала ряд периферийных продуктов Web3, продемонстрировавших базовую способность обеспечивать полезность для пользователей – от NFT до GameFi. Я считаю, что следующий бычий рынок будет связан с инновациями в способах использования этих продуктов для создания уникальной полезности.

Это может произойти в следующем году или год спустя. Точные сроки назвать невозможно (и не нужно), поэтому Binance будет продолжать фокусироваться на том, что зависит от нас: создавать ценностные продукты, внедрять инновации, прислушиваться к пользователям и собственным примером повышать стандарты прозрачности, безопасности и комплаенса в индустрии.

CZ, генеральный директор Binance