'ГарПок' стал на сторону Минэнерго и 'Энергоатома' в конфликте с НКРЭКУ

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" стало на сторону Министерства энергетики в споре с НКРЭКУ о необходимости ликвидации махинаций и схем на энергорынке.

Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"Гарантированный покупатель" считает подходящими и поддерживает предложения Министерства, которые имеют непосредственное влияние на деятельность предприятия, в частности: о запрете торговли трейдерами неподтвержденными объемами электроэнергии, изменение подхода к ценообразованию на ВГС – путем введения минимальной цены по принципу "РДН+", а также снятия верхних ценовых ограничений на организованных сегментах рынка", – говорится в официальном заявлении госпредприятия.

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В госпредприятии отметили, что такой алгоритм действий был наработан всеми участниками рынка и финализирован на совещании в Минэнерго.

"По результатам совещания участники встречи договорились о необходимости принятия неотложных мер, а Минэнерго обратилось к НКРЭКУ с предложениями по урегулированию ситуации", – говорится в заявлении предприятия.

Но 2 июня эти наработки были отвергнуты НКРЭКУ и регулятор официально отказался прекращать махинации с ценами на рынке.

Ранее сообщалось, что в мае 2021 года цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого уровня. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп. / КВт ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экономиста Бориса Кушнирука, только в мае из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ, государственный "Энергоатом" получил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.