'Гарантированный покупатель' не рассчитался с 'зеленой' генерацией за половину произведенного в 2022 году электричества

Предприятия возобновляемой энергетики в Украине не получили 46,5% средств за производимую в 2022 году электроэнергию.

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Об этом свидетельствует информация на сайте государственного предприятия "Гарантированный покупатель".

Самый низкий уровень расчетов сформировался в марте-июле 2022 г. и находился в промежутке 20-32%.

Чуть более высокий уровень выплат был в августе (46,4%), сентябре (65,3%) и октябре (73%). Только в январе, феврале, ноябре и декабре уровень выплат превысил 90%.

В то же время, отмечается, что задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли возобновляемых источников энергии достигла 12,3 млрд грн.

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский в своем послании народным депутатам заявил, что Украина имеет целью стать лидером в трансформации энергетической отрасли для противодействия любым угрозам, поэтому страна будет строить современную зеленую энергетику.

Также по словам управляющего партнера компании UDP Renewables Сергея Евтушенко, банки, предоставлявшие инвесторам кредиты на строительство зеленых электростанций в Украине, требуют своевременной выплаты процентов и тела кредитов, несмотря на войну и низкий уровень расчетов.