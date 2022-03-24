"Гайки будут закручиваться": Британия ударила санкциями по близкому Лаврову человеку. Фото
Полина Ковалева, падчерица "верного пса" путинского режима Сергея Лаврова, получила сюрприз перед началом саммита НАТО 24 марта. Ее активы были заморожены Великобританией.
26-летняя Ковалева – выпускница британского Имперского колледжа, живущая в роскошном доме за 4,4 миллиона фунтов стерлингов (170,6 млн грн) в Кенсингтоне (Лондон) Она училась в частной школе-интернате в Бристоле, университете Лафборо, а затем получила степень магистра по экономике и стратегии бизнеса в Имперском колледже Лондона, сообщает The Daily Mail, (чтобы увидеть фото, доскрольте до конца новости).
Падчерица Лаврова занимала должность в РАО "Газпром", а затем работала в горнодобывающей компании Glencore.
Как сообщается, Полина живет в квартире, которая была приобретена в 2016 году, когда ей был 21 год. Кто заплатил за квартиру, пока неизвестно. Там она проживает с мужчиной, который также является ее партнером. Он владеет 10% акций инвестиционной компании, которой Ковалева управляет.
Апартаменты являются частью отмеченного наградами жилого комплекса, в котором находятся бассейн, тренажерный зал, спа-центр, кинотеатр, симулятор гольфа, игровая комната и виды на Кенсингтон и Холланд-парк.
Отмечается, что матерью Полины является 51-летняя Светлана Полякова, сотрудница российского МИД, сопровождающая Лаврова в каждой заграничной поездке и имеющая отношения с ним с начала 2000-х годов. Поговаривают, что она – неофициальная жена Лаврова.
Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что санкции в отношении Полины "посылают сильный сигнал о том, что получающие выгоду от взаимодействия с теми, кто ответственен за российскую агрессию в Украине, попадают под наши санкции".
Практический результат санкций против Полины Ковалевой в том, что граждане и предприятия Британии не могут иметь дело с какими-либо принадлежащими ей или контролируемыми ею активами, экономическими ресурсами.
"Эти олигархи, предприятия и наемные головорезы причастны к убийствам невинных гражданских людей, и это правильно, что они платят за это. Путину не стоит питать иллюзий – мы объединены с нашими союзниками и будем продолжать затягивать гайки в российской экономике, чтобы обеспечить ее провал в Украине. Отступления не будет", - отметила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Введенные 24 марта санкции увеличивают общую глобальную стоимость активов банков, на которые Великобритания наложила санкции после вторжения России в Украину, до 500 миллиардов фунтов стерлингов (19,4 трлн грн), а собственный капитал олигархов и членов их семей до более чем 150 миллиардов фунтов стерлингов (5,8 трлн грн).
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 24 марта Великобритания ввела новый пакет санкций против российских политиков и бизнесменов из-за нападения России на Украину. В частности, против главы Сбербанка РФ Германа Грефа и учредителя "Тинькофф банка" Олега Тинькова. Полина Ковалева также попала в этот список.
Из-за нападения России на Украину под санкциями США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и ЕС оказались уже более 300 компаний и 900 граждан страны-агрессора. Самый популярный вид ограничений – блокирование активов как физических, так и юридических лиц.
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