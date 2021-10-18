Скандальный Фукс пытается избавиться от недр, которые получил незаконно: опубликовано расследование

Скандальный бизнесмен Павел Фукс, который попал под санкции СНБО, пытается сохранить под своим контролем около двух десятков газовых хранилищ. Все они достались бизнесмену в наследство от окружения бывшего президента Виктора Януковича и в результате сомнительных решений Госгеонадр.

Сейчас же его лицензии на добычу газа собираются проверить, список уже попал на стол СНБО. И если раньше бизнес предпринимателя фактически был в тайне, теперь его происхождение смогут расследовать.

Пытаясь избежать наказания, Фукс уже начал распродавать свои лицензии. На торги выставили первые пять. Об этом говорится в расследовании Экономической правды.

По данным журналистов, все 23 компании, 16 из которых связаны с Фуксом, стали фигурантами уголовного расследования. "Все эти компании получили спецразрешения на внеконкурсной основе – под предлогом так называемой "апробации запасов". 16 из них получили спецразрешения на добычу углеводородов. Остальные 7 – на добычу железной руды, соли", – объясняет источник ЭП в Госгеонедра.

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Как подозревают следователи, чиновники поспособствовали тому, чтобы эти компании получили лицензии не на конкурсном основании. Они провалили прозрачные конкурсы и фактически отдали газ Фуксу. Сам скандальный предприниматель в комментарии журналистам в очередной раз заявил, что не имеет отношения к этим компаниям.

Компании скорее всего оформлены на фиктивных владельцев: все официальные руководители проживают на территории одного населенного пункта, они уполномочили одних и тех же людей действовать от имени фирмы. Кроме того, налоговую отчетность подают с одних и тех же компьютеров. Это может свидетельствовать, что Фукс создал сеть компаний для того, чтобы скрыть свою причастность.

По данным журналистов, организовывал получение лицензий некий Игорь Абрамович, который является правой рукой Фукса. Сейчас он является нардепом от ОПЗЖ, но раньше был президентом "ДВ нефтегазодобывающая компания", которым владеет Фукс.

Абрамович – зять Семена Сироты, депутата Харьковского горсовета от фракции "Доверяй делам", основанной покойным Геннадием Кернесом – давним соратником Фукса. Также журналисты фиксировали переписки между Абрамовичем и Фуксом.

По данным ЭП, буквально в эти дни компаниям, профессионально занимающихся добычей углеводородов, был направлен рекламный проспект с предложением о продаже спецразрешений на пользование недрами.

Как продавать участки в условиях, когда против Павла Фукса и Игоря Абрамовича настроена государственная машина? – Использовать неоднородность этой самой машины. Так, собеседники ЭП на рынке называют одной из опор харьковского бизнесмена в президентской команде Остапа Шипайло.

Активизация Павла Фукса в Украине пришлась на середину кризисного 2014 года. Он начал массово скупать активы соратников беглого Виктора Януковича. В частности, по данным СМИ, структуры олигарха купили у бывшего министра энергетики Юрия Бойко и его бизнес-партнеров Юлия Иоффе и Ивана Фурсина акции ООО "ДВ Нефтегазодобывающая компания" и 51% ЧАО "Девон".

Один из крупнейших скандалов связан с тем, что государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху – и Украина потеряла сотни миллиардов гривен.

Как выяснилось, "Надра Украины" вышла из состава учредителей ООО "Ист Юэроп Петролеум", в которой имела 33%. Ранее компания имела название "Голден Деррик". "Через некоторое время "Голден Деррик" прибрал к рукам российский делец Фукс", – рассказывал журналист Дмитрий Гнап.

В руках Павла Фукса оказалось три десятка газовых месторождений. Только в Полтавской области месторождения газа оцениваются в 8 млрд кубометров. По актуальной рыночной цене (данные УЭБ) такой объем газа равен по стоимости более 7 трлн гривен!

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.