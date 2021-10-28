ФРТУ – Шмыгалю: списание вагонов УЗ по возрасту приведет к катастрофе на рынке перевозок

Принятие проекта приказа Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту приведет к дефициту подвижного состава на рынке перевозок и колоссальным потерям для экономики страны.

Об этом говорится в обращении Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) к Премьер-министру Украины Д. Шмыгалю и другим представителям власти, размещенном на официальном сайте Федерации.

"Этот Проект по существу – о принудительном списании полувагонов, зерновозов и вообще подвижного состава – то есть списание вагонов, которые еще могут использоваться. В случае его принятия в предложенной редакции до 2028 года придется списать примерно 75 тыс. единиц подвижного состава (прежде всего полувагонов и зерновозов), что составляет примерно половину рабочего парка. В целом на замещение такого количества вагонов к 2028 году нужно будет потратить более 100 млрд грн", – отметили в Федерации.

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При этом в Федерации отметили, что ни "Укрзалізниця", ни частные участники рынка не имеют необходимых средств на закупку новых вагонов, чтобы заменить списанные в соответствии с приказом Мининфраструктуры в случае его принятия. В частности, в УЗ выполнение плана капитальных инвестиций уже несколько лет не превышает 70%.

"В "Укрзалізниці" заявляют о готовности привлечь 50 млрд грн инвестиций, чтобы построить и приобрести 15-20 тыс. единиц подвижного состава. Однако реалистичность этих планов вызывает большие сомнения. В последние годы наблюдается очевидная несостоятельность "Укрзалізниці" выполнить собственную инвестиционную программу", – отметили в ФРТУ.

По прогнозам ФРТУ, при принятии приказа и списании подвижного состава на рынке перевозок возникнет значительный дефицит вагонов, поскольку новые вагоны не будут закуплены в нужном количестве. В частности, по их подсчетам, дефицит только полувагонов будет составлять 20-30 тыс. штук.

"Такой искусственный дефицит подвижного состава приведет к катастрофическому падению перевозок зерна, угля, железной руды, а также нанесет прямой удар по правительственной программе "Большая стройка". Потеря грузопотока украинской железной дороги может достигать 20% или 60 млн тонн в год. Потенциальное уменьшение доходов "Укрзалізниці" составляет 15 млрд грн в год. Следствием будет падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины и поступлений в государственный бюджет", – подытожили в ФРТУ.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав "Укрзалізниці" нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.

В то же время, генеральный директор ФРТУ Владимир Гусак отметил, что дефицит локомотивов является слабым звеном "Укрзалізниці", поэтому нужно выполнить в первую очередь программу их закупки, чтобы решить проблему низкой скорости перевозок по железной дороге.