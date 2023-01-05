ФПУ призвала Зеленского прекратить наступление на профсоюзы

Председатель ФПУ Григорий Осовой направил Заявление, принятое Советом ФПУ 22 декабря 2022 в связи с продолжением наступления на имущественные права профсоюзов, Председателю Верховной Рады Украины Р.Стефанчуку, Президенту Украины В.Зеленскому, Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю

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Об этом сообщается на сайте ФПУ.

В частности, ФПУ напомнила, что с начала военной агрессии предоставила финансовую помощь ВСУ и ТРО на сумму более 300 млн. грн. Подняла в защиту Украины международное профсоюзное движение и прогрессивную общественность с помощью многотысячных демонстраций солидарной поддержки в Брюсселе, Лондоне, Берлине, Варшаве и других европейских столицах.

С начала полномасштабной войны именно профсоюзы стали пристанищем для 140 тысяч украинцев из зон активных боевых действий. Благодаря международным партнерам и собственным средствам профинансировано более 120 млн. грн. помощи временно перемещенным лицам. ФПУ открыла двери 14 своих санаториев, 8 туристических заведений, а также общежития учебно-методических центров профсоюзов и другие объекты, где ежедневно находятся более 6 тысяч человек.

В профсоюзных учреждениях также проходят реабилитацию после боевых ранений военные. Профсоюзы привлекли международных доноров, в частности, американский благотворительный фонд "Corus International", Агентство профсоюзов нового развития Дании и Швеции, Европейскую и Международную конфедераций профсоюзов, ряд профсоюзных центров европейских стран.

Впрочем, несмотря на эти усилия отдельные политики пытаются уничтожить профсоюзы, проталкивая в Совет антисоциальные законы и преследуя профсоюзных лидеров. В чем, кстати, в своих обращениях к Украине акцентировали внимание многочисленные международные институты.

ФПУ надеется, что Президент не оставит без внимания эти антидемократические процессы, вмешается в ситуацию и остановит незаконное давление на профсоюзы.

"Просим Вас принять меры по прекращению наступления на имущественные права профсоюзов и давления на профсоюзных лидеров; снять незаконные обвинения, отозвать антипрофсоюзные законопроекты и перейти к конструктивному социальному диалогу, объединение усилий на благо народа Украины и Победы над врагом", - говорится обращении ФПУ к Владимиру Зеленскому.