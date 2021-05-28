Формула 'Роттердам+' позволила бюджету сэкономить на дотациях госшахтам, - эксперт

Формула ценообразования на уголь "Роттердам+" принесла исключительно выгоду для государственного бюджета.

Об этом сообщил экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Как раньше, так и сейчас утверждаю, что никаких судебных перспектив это дело не имеет. Поскольку речь идет не об убытках, а наоборот - о выгоде для госбюджета. Потому что в результате внедрения ценообразования на уголь для производства электроэнергии на базе индекса "Роттердам+" государственные шахты начали получать больше денег за свой уголь, а из госбюджета выделять меньше средств, чтобы покрывать их убыточность ", - сообщил эксперт на своей странице в Facebook.

Однако несмотря на 4-е закрытия дела "Роттердам+" за отсутствием состава преступления, Кушнирук сомневается, что спекуляции по формуле ценообразования на уголь окончательно прекратятся.

"Не уверен, что этот мыльный сериал с названием "Уголовное расследование внедрения "Роттердам+", а точнее - дерьмо, в которое в свое время кто-то втянул директора НАБУ Сытника, уже завершился ", - добавил экономист.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в ней состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и выше Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.