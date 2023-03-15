ФК 'Хантер' за год войны уплатила в бюджет более 100 млн грн

Финансовая компания "Хантер", несмотря на войну, заплатила бюджету более 100 млн грн, сообщает Telegraf. Это стало возможным благодаря тому, что основной упор сотрудники компании делают на надежность и безотказность работы системы и безопасность клиентов.

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"Такие результаты стали возможны благодаря напряженному труду всей команды компании. Мы очень тщательно относимся к вопросам безопасности. Это касается как кибербезопасности, так и возможности физически совершать операции. Российская военная агрессия, разрушение энергетической инфраструктуры и перебои со светом и связью стали подлинным вызовом для всех высокотехнологичных бизнесов. ФК "Хантер" заранее приобрела старлинки и генераторы. Итак, мы работали, не останавливаясь ни на день. Такую надежность высоко оценили наши клиенты", – рассказал директор компании Юрий Кузьменко.

ООО "Финансовая компания "Хантер" осуществляет услуги перевода средств, поддерживает кэшбек-сервисы, а также оплаты услуг разработчиков мобильных и веб-игр.