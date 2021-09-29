Финансовое состояние большинства украинцев ухудшилось за год, почти 95% ощутили рост цен – опрос

В течение 2021 года украинцы почувствовали значительный рост цен, а также ухудшение своего финансового состояния. Только для 3,5% граждан рост цен не был заметным.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром "Socis" 16-21 сентября 2021 года. В то же время 94,6% опрошенных отметили, что почувствовали рост цен.

Кроме того, 64,3% украинцев отметили, что за этот год финансовое положение их семей ухудшилось. Для 29,3% опрошенных не произошло никаких изменений в финансовом состоянии семьи и для 4% финансовая ситуация улучшилась.

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При этом 33,6% украинцев считают ответственным за социально-экономическую ситуацию в стране президента Владимира Зеленского, 30,3% – правительство, а 18,4% – Верховную Раду Украины.

Как показали результаты опроса, украинцы считают неэффективными действия власти для решения экономических проблем. Так, 46,7% опрошенных заявили, что президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем. 41,6% считают действия президента и правительства в решении экономических проблем только частично эффективными, 4,3% опрошенных отметили, что считают их эффективными.

Также большинство украинцев убеждены, что вопрос установления коммунальных тарифов должны решать президент и правительство. 62,3% считают, что президент и правительство должны отвечать за определение коммунальных тарифов, а 28% украинцев назвали ответственными за это местную власть.

Большинство опрошенных также негативно оценили заявление советника Офиса президента Тимофея Милованова, что 40-летним гражданам не стоит рассчитывать в будущем на пенсию от государства. 76,1% опрошенных заявили, что не поддерживают такую позицию и считают, что Милованов должен уйти в отставку. Только 10,2% отметили, что такое заявление отражает реальную ситуацию в государстве с пенсионным обеспечением.

Опрос проведен 16-21 сентября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделению на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью CATI с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки 2,4%.