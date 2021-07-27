Ферросплавные заводы хотят заработать сотни миллионов на дискредитации формулы 'Роттердам+', – Кушнирук

Владельцы ферросплавных заводов продолжают свою пиар-кампанию по дискредитации рыночной формулы ценообразования на уголь "Роттердам+", чтобы потом заставить государство Украина выплатить им сотни миллионов долларов безосновательной компенсации.

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук.

"Следует понимать, зачем они продолжают эту пиар-кампанию по дискредитации ценообразования на уголь для ТЭС и ТЭЦ на базе "Роттердам+". Они смогут через свои ферросплавные заводы подавать иски против Украины на компенсацию "нанесенных ему убытков" на сотни миллионов долларов. Ибо на самом деле, никак не государство, а именно их бизнес "пострадал" от внедрения прозрачной формулы ценообразования на уголь", – сообщил эксперт.

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Он отметил, что до введения формулы "Роттердам+" ферросплавные заводы необоснованно получали электроэнергию по заниженной цене. Экономист добавил, что эти заводы единственными на всю страну считают себя "пострадавшими" от формулы "Роттердам+".

Именно владельцы ферросплавных заводов, по словам Кушнирука, на самом деле управляют детективами НАБУ и всем процессом "Роттердам+".

"Их люди напрямую управляют детективами НАБУ и так называемыми "антикоррупционными" активистами, используя их в своих интересах", – подчеркнул Кушнирук.

Напомним, 20 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще в августе 2020 года. Тогда это решение также было подтверждено Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.