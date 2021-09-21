Часто от инвестиционных специалистов ждут прогнозов, по своей точности соизмеримых с предсказанием “Завтра взойдет солнце”. С одной стороны, это обусловлено некими доисторическими верованиями, в которых физические явления аргументировали божественной деятельностью. Раз солнце взошло, значит это дело конкретного бога. С другой стороны, причина кроется в рациональном желании инвестора заработать на своих вложениях.

Сама по себе инвестиция в массовой культуре используется как клише мечты “быть бездельником — и получать деньги”. На нем построена игра жуликов с врожденным желанием человека минимизировать свои трудозатраты и максимизировать выгоду. То есть, жить на дивиденды. Волшебные рецепты на этот счет предлагают всевозможные мошенники, строящие свои “пирамиды Понци” на чужом горе и доверии.

Инвестиционный специалист — это человек, не ограниченный пространством экрана монитора, на которым резвятся биржевые котировки и льются ленты новостей от Блумберга. Помимо необходимых и фундаментальных знаний в областях экономики и финансов, ему необходимо быть одновременно философом-стоиком, прикладным социологом, солнечным визионером и обыкновенным финансистом.

Видео дня

Я — специалист в венчурных инвестициях, и я никогда не скажу своему клиенту, чтобы тот вложил последние деньги в инновационный бизнес. Почему? Потому что я смотрю дальше цифр и в мире инвестиций выполняю функцию сервиса. Моя концептуальная задача — сделать инвестора более богатым человеком, чем он был до вложений. Потому что я заработаю вместе с ним, а он, оставшись довольным, порекомендует мой сервис другому человеку.

Сервис — это принципиально один из ключевых форматов бизнеса, потому что, как сказано у античного классика, “человеку прежде всего интересен человек”. А значит, все мы ждем решения собственных проблем, боли и задач в результате сотрудничества с тем человеком, который обладает компетенцией для этого. Конкретно я занимаюсь венчурными инвестициями, то есть, вложениями средств в инновационные компании с мультипликатором роста 2-4-8-10 раз. Есть ли риск в таких инвестициях? Безусловно, и он существенно выше, нежели вложения в традиционные инструменты: недвижимость, драгметаллы, ценные бумаги. Но и прибыль существенно выше.

Инвесторы, интересующиеся вложениями в инновационные компании, обычно не инвестируют последние деньги и уже имеют разнообразный инвестиционный портфель, состоящий из объектов недвижимости, работающих производств, ценных бумаг и так далее. На практике, у опытного получателя дивидендов порядка 70-80% его вложений находятся в низкорисковых процессах.

Принцип низкого риска в инвестициях — это вложения в те компании, объекты и бумаги, которые вряд ли принесут вам двукратное увеличение вложений за год, но в случае их падения, вы не разоритесь. Допустим, квартира в Киеве принесет вам 5-10% (если ее купить и сдать в аренду) годовых, что немного, но в любой момент вы сможете ее продать и очень вряд ли с большими потерями. Компании, производящие повседневные и массовые товары, пользуются спросом у инвесторов благодаря стабильности спроса. Например, хлеб, молоко, кофе, шоколад и так далее.

Венчурные инвестиции — это долгосрочная игра с перспективой кратного увеличения вложений. Подавляющее большинство технологических компаний начинались с того, что находились венчурные фонды, инвестирующие в них. Например — Apple и Google. Те первые инвесторы стократ окупили свои вложения, потому что брали на себя риск, но при этом эффективно выбирали цели для инвестиций и диверсифицировали свои портфели.

Большую часть ты вкладываешь в низкорисковые инвестиции, а меньшую — в венчур, таким образом, чтобы возможные потери от вложений в высокие риски не перекрыли суммарную прибыль от портфеля. Этот принцип произрастает из аксиомы “зарабатывать больше — тратить меньше — разницу класть в инвестиционный портфель — иметь запас денег на жизнь в будущем”.

Большинство неудач инвесторов и инвестиционных специалистов — это производные жадности. Если человек не имеет сбережений, которые подстрахуют его в случае сложных жизненных обстоятельств, и вкладывает все средства в высокорисковые инвестиции, то в один момент он может превратиться в клиента микрофинансовых организаций.

В чем компетенция и знания специалиста в венчурных инвестициях? Разберемся на примере рынка доставки еды и товаров. Во время пандемии компании Glovo и Deliveroo (в которые мы также инвестируем) существенно увеличили свой оборот, о чем громогласно заявили “эксперты в замедленных прогнозах”. Мол, ну теперь то рынок действительно вырос!

Но принимая решения об инвестициях в эти компании, мы руководствовались пониманием социальных и экономических процессов в обществе и думать не думали о пандемии коронавируса с последующим локдауном. Какую проблему человека решает служба доставки еды? Она экономит его время. Житель мегаполиса не всегда имеет желание готовить еду и не каждый день готов посещать кафе и рестораны. Плотность застройки в крупных городах позволяет формировать систему логистики так, чтобы в краткие сроки (15-30 минут) доставлять блюда и товары из ближайшего кафе и магазина вам домой.

Локдаун способствовал росту служб доставки, но ключевая причина их востребованности в экономии времени. Их возникновение — этап эволюционного перехода потребителя из оффлайна в онлайн. Потому что кафе и ресторан — это не только пищевое потребление, но и социальное и эстетическое. Туда ходят, чтобы съесть шедевр от шеф-повара, провести время в иной (не домашней обстановке), получить сервис и ощутить интерьер. А ежедневное питание — это физиологическая рутина со своими издержками (покупка продуктов, приготовление блюд), которые решают сервисы.

Феноменология сервиса в устранении несовершенства мира и экономии ваших ресурсов. Вы можете постричься сами, но доверяете этот процесс профессионалам. Можете приготовить еду, но доверяетесь профессионалам. Можете самостоятельно инвестировать, но доверяетесь профессионалам. Тренд и фундамент новой экономики — в перераспределении доверия профессионалам и автоматизации рутинных процессов.

Любые технологии будущего возникают как идеи улучшения своей жизни в настоящем времени. Трудовая миграция из стран Азии и Африки создает условия для найма курьеров, рост плотности населения мегаполисов снижает издержки на доставку товаров, снижение стоимости мопедов для курьеров уменьшают себестоимость заказа.

Эта информация — совокупность компетенций инвестиционного специалиста, которого не заменит никакой искусственный интеллект или робот.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.