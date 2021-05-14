Жеваго с огромными скидками выкупает свои же кредиты? Инструкция, как довести банк до банкротства и заработать

Миллиардер Константин Жеваго, который, как заявляют в Фонде гарантирования вкладов, привел свой банк "Финансы и Кредит" к банкротству и вывел из него миллиарды, теперь фактически по бросовой цене, вероятно, скупает собственные же кредиты.

ФиК – яркий пример банка, который годами обслуживал интересы олигарха, из-за чего оказался банкротом. Теперь же связанная с Жеваго компания выкупает право требовать возврата кредита перед закрытым учреждением.

О том, кто и как покупает активы ФиК и как банк довели до банкротства, читайте в материале OBOZREVATEL.

Активы ФиК распродают на торгах, чтобы вернуть вкладчикам хотя бы часть их средств. Продают, в том числе, и право требовать возврат кредитов, которые брали связанные с Жеваго компании. И чтобы не столкнуться с судами и попытками арестовать нужные активы, миллиардер, по всей видимости, создал специальную компанию для выкупа на аукционах активов ФиК.

Компанию "Финакт" открыли в 2017-м, тогда руководителями числились трое менеджеров миллиардера: некие Александр Олегович Артеменко, Николай Борисович Похилько и Ольга Андреевна Борисенко. О первых двух есть упоминания в данных Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка. Так:

Артеменко возглавлял одно из отделений банка Жеваго "Финансы и Кредит";

Похилько был указан в том же банке в качестве контактного лица;

В то же время Борисенко основала юридическую компанию Жеваго "Финансы и Кредит Лекс Групп".

По данным системы Prozzoro, связанная с ним компания выкупила как минимум три пула кредитов. В конце прошлого года – право требовать долги перед ФиК за 45,1 млн грн. Хотя изначальная сумма была на уровне 225,5 млн грн. То есть цена упала в 5 раз!

В прошлом году Жеваго со скидкой в 99% на аукционе выкупил через ту же компанию "Финакт" право требовать кредиты у своих же фирм (в том числе "Стахановского вагоностроительного завода"). Сделка ему обошлась в 115 млн грн.

А 11 мая 2021-го "Финакт" также успешно выкупил долги перед "Финансы и Кредит" со стороны предприятия Жеваго АвтоКрАЗ за 269,1 млн грн (скидка составила 97%). Таким образом, к примеру, если задолжать банку 400 млн грн, то после скидки на аукционе можно выкупить этот же долг за сумму, которая будет в несколько раз ниже.

Константин Жеваго долгие годы, как говорится в расследовании Фонда гарантирования вкладов, выкачивал деньги из собственного банка, фактически забирая деньги вкладчиков. ФиК использовали для кредитования своего же бизнеса, кредиты выдавали неплатежеспособным компаниям, чтобы вывести деньги. Всего финансовой системе нанесли ущерб на миллиарды гривен.

Только Нацбанку его финучреждение задолжало 1,5 млрд грн. Жеваго лично поручился, что деньги вернет, но свое обещание нарушил.

Оффшорная компания, которая связана с Жеваго, с 2007-го по 2014-й брала кредиты в иностранных банках;

банк Жеваго дал залог на эти кредиты в сумме 113 млн долларов (3,1 млрд грн в эквиваленте курса НБУ по состоянию на 14 мая);

кредиты Жеваго в иностранных банках не вернул, в результате со счетов ФиК списали все 113 млн долларов;

еще около 5 млрд грн кредитов банк миллиардера дал неплатежеспособным компаниям; они получили деньги и объявили себя банкротами;

всего ФиК выдал более 70% (22 млрд грн) от всех своих кредитов связанным с собственником компаниям;

фактически банк использовали в целях кредитования собственного бизнеса, а деньги выводили с помощью выдачи безнадежных кредитов. При этом миллиарды воровали у вкладчиков, которые размещали свои депозиты в финучреждении;

из-за всех этих действий финансовые показатели банка не позволили ему продолжать работу. Нацбанк решил ликвидировать ФиК.

"Проведенная уполномоченным лицом ФГВФЛ проверка установила: группой, в состав которой входили, в том числе, должностные лица банка, осуществлен вывод средств из банка "Финансы и Кредит" путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн", – говорится в сообщении фонда.

Состояние Жеваго оценивается в несколько миллиардов долларов. При этом как минимум 17 тыс. семей в результате банкротства ФиК потеряют часть своего вклада. Вместо полной суммы им по закону возместят всего лишь 200 тыс. грн. А вот миллиардер, кажется, от закрытия своего банка больших потерь не понесет.